Число погибших на границе с Камбоджей военных Таиланда достигло пяти

По данным таиландских ВС, камбоджийские силы потеряли 61 человека убитыми

БАНГКОК, 10 декабря. /ТАСС/. Число погибших таиландских военнослужащих в ходе боев на границе с Камбоджей увеличилось до 5, ранения получили 68. Об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

Отмечается, что очередной погибший был 20-летним военнослужащим из провинции Сисакет на границе с Камбоджей. Ранее таиландские военные также сообщали о 68 раненых. Между тем, по данным ВС Таиланда, камбоджийские силы потеряли 61 человека убитыми.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда сообщил, что Камбоджа обстреляла в понедельник и во вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.