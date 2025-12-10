Экс-офицер СБУ Прозоров заявил о невозможности вывезти детей с Украины

Для этого нужно содействие коррумпированных чиновников, подчеркнул Василий Прозоров

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Преступный вывоз детей-сирот за пределы территории Украины невозможен без содействия коррумпированных чиновников. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщили о выявлении преступной сети, которая занималась вывозом украинских детей-сирот для незаконного усыновления за границу. Обвинения предъявлены по статьям о торговле людьми, подделке документов и незаконной переправке через границу.

"Возникает вопрос, а куда же смотрят украинские органы опеки, защиты детей, когда они оформляют такие документы? Ведь без согласования в соответствующих ювенальных органах выезд детей за границу невозможен. В тех случаях, когда я разоблачал преступные группировки, во всех были замешаны украинские чиновники. Вплоть до самого высокого уровня, вплоть до <...> Елены Зеленской. Невозможно вывести детей с Украины без содействия коррумпированных чиновников", - подчеркнул Прозоров.

Он пояснил, что чаще всего детей вывозят из страны под предлогом защиты, обучения, лечения и других благих целей различные благотворительные организации. И данный случай, подчеркнул экс-сотрудник СБУ, ничем не отличается: благотворительная организация при содействии украинских чиновников вывозит детей за границу.

"И украинская власть, видите, реагирует только, когда дело приобретает совсем уж неприятные обороты и размеры. Им проще рассказывать про то, что Россия вывезла детей и пытается их прятать от украинских властей, но реагировать на то, что детей по-настоящему увозят за пределы Украины и продают там в сексуальное рабство, они начинают только тогда, когда скандал выплескивается, грубо говоря, за пределы Украины. Так что это еще раз, лишний раз показывает преступность украинской власти и то, что дети там превратились в обычный товар", - подытожил Прозоров.

Скандалы вокруг детей на Украине

Как уточнялось в заявлении офиса генпрокурора Украины, обвиняемые в вывозе детей-сирот для незаконного усыновления подделывали документы, по которым вывозили детей якобы на отдых. По данным следствия, в общей сложности фигуранты дела пытались незаконно переправить за границу не менее 25 детей из разных регионов Украины, 13 из них успели вывезти. В качестве перевозчиков в этой схеме было задействовано еще 15 человек.

Это не первый за последнее время скандал, связанный со злоупотреблениями в отношении украинских детей. На прошлой неделе украинское издание "Следствие. Инфо" сообщило, что более 500 эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области в Турцию детей два года жили без доступа к образованию и медицине и систематически подвергались физическому и психологическому насилию. Их эвакуацией в Турцию в 2022 году занимался благотворительный фонд бизнесмена Руслана Шостака при содействии консульства Украины в турецкой Анталье.