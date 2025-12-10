FT: ЕС торопится принять специальный закон о бессрочной блокировке активов РФ

Еврокомиссия хочет использовать доходы от замороженных активов для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза намерены в ускоренном порядке принять решение о бессрочной блокировке российских активов на сумму до €210 млрд, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Для этого планируется спешное принятие закона, который предусматривает чрезвычайные полномочия для преодоления национального вето на продление санкций, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Еврокомиссия хочет использовать доходы от замороженных активов для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года. Как пишет газета, для реализации этой схемы требуется, чтобы активы были заблокированы на неопределенный срок, а не на шестимесячные периоды, которые могут быть продлены только по единогласному решению всех 27 стран Евросоюза. По данным FT, чиновники ЕС опасаются, что Венгрия, выступающая против дальнейшей помощи Киеву, может заблокировать продление санкций, особенно в случае изменения позиции США по санкционной политике.

Ранее Еврокомиссия огласила свой план экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что действия в отношении активов России, если они будут предприняты, не останутся без ответа и повлекут за собой серьезные последствия.