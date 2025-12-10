Politico: "правые" из ФРГ и Франции по-разному оценили Стратегию нацбезопасности США

"Альтернатива для Германии" согласна с утверждением из документа о возможном уничтожении Европы как цивилизации, а во французском "Национальном объединении" раскритиковали американского лидера Дональда Трампа, который, по их мнению, относится к европейцам как колонии

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. "Альтернатива для Германии" (АдГ) и французская партия "Национальное объединение" разошлись в оценках обновленной Стратегии национальной безопасности США. Германские правые приветствовали критику Вашингтона в адрес Европы, тогда как их французские коллеги предпочли от нее дистанцироваться, пишет издание Politico.

В опубликованном 5 декабря документе, в частности, выражается опасение, что из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур Европа стоит на пороге уничтожения как цивилизация и через 20 лет станет неузнаваемой. В АдГ приветствовали такую оценку. Позитивно на публикацию отреагировала сопредседатель партии Алис Вайдель, а депутат Европарламента Петр Быстрон назвал документ "прямым признанием" проделанной АдГ работы.

Представители "Национального объединения", напротив, дистанцировались от выраженной в американском документе критики Европы. "[Президент США Дональд] Трамп относится к нам как к колонии в своей риторике, что не столь важно, но особенно [это проявляется] в экономике и политике", - сказал Politico депутат ЕП от французской партии Тьерри Мариани. Он пояснил, что в "Национальном объединении" видят риски "такой позиции от политика, которому нечего опасаться, поскольку ему не нужно переизбираться, и который всегда ведет себя несдержанно, а временами нелепо".

Разницу в подходах двух правых партий крупнейших стран ЕС издание объясняет разной внутриполитической ситуацией. АдГ находится в изоляции в Германии, где с ней отказываются сотрудничать другие политические силы, а службы безопасности подозревают ее в экстремизме. В партии считают, что поддержка со стороны Трампа может укрепить ее имидж, сделать более презентабельной в глазах избирателей и, в конечном итоге, может побудить консервативный Христианско-демократический союз начать сотрудничать с АдГ.

В свою очередь, руководство "Национального объединения", которое готовится к президентским выборам 2027 года, считает, что поддержка Трампа не поможет им, так как американский лидер во Франции крайне непопулярен. Так, по данным соцопроса компании Odoxa, негативно к Трампу относятся 56% сторонников партии.

Политилог Жан-Ив Камю указывает, что идеология партии отличается от взглядов президента США, в частности, по вопросам социальной политики, традиционных ценностей и религии. "Трампизм - исключительно американский феномен, которые нельзя перенести во Францию. [Лидер "Национального объединения"] Марин Ле Пен работает над нормализацией [имиджа партии], она не заинтересована в том, чтобы ассоциироваться с Трампом", - сказал Камю в комментарии изданию.