Эксперт Эреноглу: атаки Украины на суда требуют новых мер безопасности

Турецкий адмирал в отставке отметил, что морская торговля в Черном море придет в упадок, если обстрелы продолжатся

СТАМБУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Ситуация с украинскими атаками на торговые суда чревата военным противостоянием и экологическими катастрофами в бассейне Черного моря. Она диктует необходимость пересмотра существующих мер безопасности гражданского судоходства в регионе, считает турецкий адмирал в отставке Джан Эреноглу.

"Нападения являются грубым нарушением свободы судоходства в открытом море. <…> Повреждение или обстрел торговых судов, не используемых в военных целях, квалифицируется как акт морского пиратства. Такие украинские атаки превращают Черное море в один из опасных морских районов мира как с коммерческой, так и военной точки зрения. Нападения также чреваты крупномасштабными экологическими катастрофами (утечкой нефти или химических веществ) и требуют пересмотра существующих мер безопасности или внедрения новых механизмов для обеспечения безопасности морской торговли в регионе", - написал Эреноглу в статье в газете Cumhuriyet.

По его мнению, Европа, подталкивая Владимира Зеленского к террористическим атакам на море, осознает их опасность и "жертвует Украиной". "Если атаки будут продолжаться, через некоторое время морская торговля в Черном море придет в полный упадок. Более того, завтра могут быть совершены атаки на инфраструктуру "Турецкого потока" и "Голубого потока", - не исключает отставной адмирал.

Он считает, что Анкара в складывающейся ситуации должна продолжать придерживаться политики нейтралитета, принимать меры для обеспечения безопасности международной морской торговли в Черном море, в том числе с помощью своих ВМС. Эреноглу отметил, что Конвенция Монтрё является основой стабильности в Черном море.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая во вторник в парламенте, заявил, что его страна прилагает активные усилия для нераспространения конфликта на Украине на бассейн Черного моря и строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую режим судоходства в зоне проливов. По его словам, Турция поддерживает контакты со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения войны на весь бассейн Черного моря.

Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.