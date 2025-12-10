Финский политик Мема: Зеленский согласился на выборы после ликвидации оппозиции

Владимир Зеленский ранее попросил депутатов подготовить "законодательные изменения" к проведению президентских выборов

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Причиной, по которой Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению на Украине президентских выборов, является то, что он уже ликвидировал оппозицию в стране. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Конечно, конечно, после [того, как он] запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков", - написал он в X, комментируя информацию о согласии Зеленского на проведение выборов.

Ранее Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения выборов президента на Украине.