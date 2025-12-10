Погранслужба Украины проигнорировала заседание комитета Рады по делу Миндича

В ведомстве отказались объяснять, как Тимур Миндич сумел выехать из страны всего за несколько часов до обысков, заявил парламентарий Ярослав Железняк

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Представители Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины не явились на заседание комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики, где в среду вновь обсуждается скандальное дело о коррупции бизнесмена Тимура Миндича. В ведомстве отказались объяснять, как Миндич сумел выехать из страны всего за несколько часов до обысков, заявил парламентарий Ярослав Железняк.

"Мы сейчас делаем отдельное приглашение уже конкретно господину Сергею Дейнеко (председатель Госпогранслужбы Украины - прим. ТАСС). В рапорт, если он не появится, комитет Верховной рады применит механизм принудительного привода через Нацполицию для того, чтобы пообщаться с пограничниками на эту тему", - заявил Железняк на заседании, трансляция которого ведется на YouTube-канале депутата.

Это второе заседание комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики, где обсуждается дело Миндича. На нем, помимо членов комитета Рады, присутствуют главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее Железняк отметил, что на первом заседании комитета стало известно о том, что Миндич и его главный финансист Александр Цукерман прошли через пункт пропуска "Грушев" на границе с Польшей всего за несколько десятков минут и были на "контроле" у пограничников.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского сейчас находится в Израиле.

Отъезд Миндича всего за пару часов до обысков, проведенных у него детективами НАБУ и САП, вызвал широкий общественный резонанс, а в средствах массовой информации появились сообщения, что он незаконно пересек границу и сбежал с Украины. На этом фоне в ГПСУ заявил, что Миндич якобы выехал с Украины на законных основаниях как многодетный отец.