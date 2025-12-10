Статья

ЦАРские будни: как работает Русский дом в Центрально-Африканской Республике

В столице Центрально-Африканской Республики городе Банги уже несколько лет работает Русский дом. Его сотрудники обучают местных жителей русскому языку, проводят праздники для детей и взрослых и знакомят центральноафриканцев с русской культурой. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов побывал в гостях у организации и поговорил с директором Русского дома Дмитрием Сытым

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

"Из-за практически трех десятилетий отсутствия России в Центрально-Африканской Республике местное население не очень понимало, что такое Россия, и основная картинка складывалась из каких-то образов, которые транслировались западными телеканалами, в особенности французскими. А это образы, мягко говоря, не очень комплементарные. Поэтому изначально местное население относилось к нам с опаской, и нам нужно было эту картинку поменять. Мы начали организовывать мероприятия. Мы были открыты ко всем предложениям, и у нас сразу же появилась очень широкая номенклатура мероприятий и целая серия кружков, потому что, помимо русского языка, люди были заинтересованы также в получении каких-то базовых специальностей", — говорит Сытый.

Читайте также

Болезни, жара и любовь к русским: эмоции от поездки в ЦАР

Сам Русский дом, или РД, как его сокращенно называют российские специалисты, представляет собой три одноэтажных здания с лужайкой. На ней ученики отдыхают между занятиями, устраивают пикники и посиделки. Для детей установлены большая карусель и качели.

Смешение культур

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Помимо изучения языка, все желающие в Русском доме могут заниматься шахматами, настольным теннисом. Очень востребован театральный кружок, где ребята ставят пьесы по произведениям российских классиков, но на языке санго — местном наречии. По словам Сытого, Русский дом стал одним из пионеров театрального движения в ЦАР. Но насколько понятна русская культура центральноафриканцам?

"Базовые ценности, они, естественно, общие для всех народов, поэтому местные их прекрасно понимают. Но частные случаи они адаптируют. Именно для этого мы и взаимодействуем с местными труппами, чтобы не было сухого буквенного переноса, который не сработает. Они просто не поймут большого количества нюансов. И вот эти нюансы мы разъясняем в процессе организации театральной постановки, а местные труппы эти нюансы доносят через какие-то свои аналогии, которые более понятны жителям, потому что мы находимся в совершенно другом климате, в совершенно другом культурно-историческом контексте. Все это требует адаптации. Все-таки местная культура знает о Европе через призму французской культуры, которая от русской отличается. Но есть и общие моменты, которые местным становятся сразу понятны", — отвечает Сытый.

Кроме театра, особой популярностью среди местных женщин пользуются курсы кройки и шитья, потому что они позволяют девушкам получить специальность и продавать свои изделия. Курсы были открыты по инициативе одной из сотрудниц.

Русский дом не только является проводником нашей культуры в ЦАР, но и стремится познакомить жителей России с центрально-африканской культурой.

"У нас был проект перевода и адаптации центрально-африканских сказок на русский язык. Мы проводили конкурс с местными художниками, которые сделали чудесные иллюстрации для книги, и мы перевели сказки на русский язык. И еще один знаковый проект провели с местными музыкальными исполнителями. Они совместно с русскими музыкантами записали целый альбом современной центрально-африканской музыки. Альбом уже готов. Мы занимаемся юридическими аспектами его регистрации, через несколько недель он уже будет выложен на различные площадки", — отмечает Сытый.

По его словам, музыкальный альбом представляет собой целую плеяду различных жанров с богатой языковой палитрой. В песнях можно услышать местные языки санго и лингала, французский и русский. В ЦАР живет около 80 народностей, и создатели альбома постарались максимально отразить в песнях различные культурные особенности.

Идеальные змееборцы

В Банги достаточно сложно встретить кошек, местные их до недавнего времени не воспринимали как домашних животных, считая причудой европейцев. Вероятно, наибольшая концентрация кошек во всей ЦАР находится именно в Русском доме, где они выполняют важную работу.

"Кошки — очень полезные сотрудники Русского дома. Они несут важную функцию — ловят змей. Мы находимся около реки, рядом с нами холмистая местность — идеальное место для змей. Когда мы сюда заехали, здесь был настоящий серпентарий, их было очень много. Змеи представляют настоящую угрозу. Мы искали способы борьбы с гадами, и оказалось, что банальная для России кошка — это идеальный инструмент, чтобы содержать территорию Русского дома в безопасности", — говорит Сытый. Причем змеи встречаются достаточно опасные — кобры и мамбы, укус которых может быть смертельным, если человек в течение кратчайшего времени не получит антидот.

© Михаил Скуратов/ ТАСС

К удивлению сотрудников РД, местные начали перенимать русское отношение к кошкам и заводить их у себя дома. Теперь они стоят на страже многих домов в Банги.

Танцуют все!

В декабре — январе Русский дом отметит целую череду праздников — католическое Рождество (большинство местных христиан католики), Новый год, а затем и православное Рождество. "На каждом мероприятии мы устраиваем обширную культурную программу. У нас концерты, конкурсы, ужины. Так, в прошлом году на православное Рождество мы организовали большой ужин, куда позвали в том числе президента страны, членов правительства и друзей Русского дома. На столе всегда русская кухня. Мы привозим из России гречку, готовим блюда с гречневой кашей, ну и пирожки. Пирожки очень нравятся местным", — говорит Сытый.

Взгляд с экрана

ЦАР долгое время была колонией Франции, а потом ее традиционной сферой влияния, пока Россия не начала усиливать свои позиции в конце 2010-х годов. Однако французы все еще имеют в республике свои интересы (объяснимо противоположные российским) и, следовательно, относятся к деятельности Русского дома не как к культурно-просветительской, а скорее, как к политической.

"У них главный инструмент — это санкции, они машут ими направо и налево. Я, честно говоря, сбился со счета, сколько на мне различных санкций. Я знаю, что французские, из Европейского союза, канадские, американские, Австралия есть. Но, естественно, на функционирование Русского дома это не имеет никакого влияния. Хотя, если проводятся какие-то мероприятия, где одновременно участвует Русский дом и, допустим, "Альянс Франсез" или какая-то другая западная структура, то на организаторов мероприятия начинается давление, что нужно выбрать кого-то одного. Либо нас, либо их", — говорит Сытый.

При этом со стороны Русского дома поведение прямо противоположное. Организация готова на равных участвовать в мероприятиях с европейскими организациями, и ее двери открыты для всех, "пусть приходят и завидуют", как сказал Сытый.

"Западные журналисты приезжают, пытаются тайком снимать нашу деятельность. К ним подходишь, начинаешь с ними разговаривать — а что вы прячетесь, можете открыто снимать, ничего страшного. Но повестка есть повестка, поэтому, что бы они тут ни снимали, у них все равно выходит "ужасный Русский дом, Дмитрий Сытый ест детей". На Западе выходит все в одном ключе, у них набор тезисов примерно одинаков", — заключает руководитель Русского дома.

Михаил Скуратов