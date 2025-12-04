Статья

Болезни, жара и любовь к русским: эмоции от поездки в ЦАР

Чего ждать от поездки в ЦАР, как подготовиться к путешествию и на что обратить внимание в самой стране — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Путешествие в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) начинается с прививок за неделю до вылета. Регион является далеко не самым безопасным местом в плане тяжелых болезней, поэтому въезд в страну без международного сертификата о прививке от желтой лихорадки невозможен, его проверяют по прилете прямо в аэропорту. К тому же крайне рекомендуется пройти вакцинацию от гепатита А, менингококка, столбняка и брюшного тифа — риск заразиться такими экзотическими для России болезнями более чем реален.

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Еще одной опасностью ЦАР является малярия, переносимая комарами, но прививок от нее нет, и единственным способом защиты остается одежда с длинными рукавами. В стране, где средняя температура днем +30–40 градусов. Можно, конечно, превентивно пропить курс препарата от малярии, но он не защищает от заболевания, а помогает несколько снизить симптомы, к тому же плохо действует на печень. Я начал курс, но уже по приезде наши специалисты, давно работающие в стране, отговорили меня продолжать пить таблетки, если не хочу "пожелтеть к концу командировки".

Попасть в ЦАР можно только самолетом, но так как прямых рейсов между Москвой и столицей ЦАР — Банги — нет, наша команда делала пересадку в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Думаю, стоит сделать небольшое отступление и пояснить, а зачем вообще мы полетели в самое сердце Африки и почему именно сейчас. Дело в том, что во второй половине декабря в стране будут проходить очередные президентские выборы, и действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера будет выдвигаться на новый семилетний срок. Безопасность выборов будут обеспечивать российские инструкторы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), которые пять лет назад уже спасли страну от госпереворота. Отношения стран Африки и России стремительно развиваются, поэтому я и отправился в ЦАР, чтобы освещать работу российских специалистов, как военных, так и гражданских, например, Русского дома, а также ход президентских выборов. Принимающая сторона предоставила сопровождающего и переводчика. Так, втроем мы и поднялись на трап самолета в зимней Москве, чтобы через 17 часов спуститься во влажное тропическое лето.

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Хаос, мопеды и памятник россиянам

Первое, что бросается в глаза, когда приземляется самолет, — красная земля, типичная для данного региона. Второе — маленькое и уставшее здание аэропорта, построенное, по всей видимости, французами много лет назад. Оно в строительных лесах, активно идет ремонт. Третье — обилие военных из миротворческой миссии ООН МИНУСКА, которые охраняют аэропорт.

Встретившие нас российские специалисты подбросили на машине до отеля. Ехали мы через весь город, хаос которого при первом знакомстве поражает. Правила дорожного движения соблюдаются местными очень условно. Основное средство передвижения — старенькие мотоциклы и мопеды, на которые иногда умудряются забраться по три и даже четыре человека. Часто водитель, несмотря на жару, в зимней куртке и шапке, видимо, чтобы не продуло. Мотоциклы лавируют друг между другом, пешеходы перебегают улицы, где им больше нравится, движение регулируется каким-то коллективным инстинктом.

© Владимир Малянов/ ТАСС

В центре города глаз цепляется за памятник российским инструкторам, установленный в 2021 году. Прототипом послужили герои российского фильма "Турист", в котором рассказывается о попытке госпереворота в ЦАР в 2020 году, когда российские военспецы, по сути, спасли государственность республики.

Проезжаем мимо ливневки, по которой течет грязная вода. В ней моют мотоциклы. Ниже по течению этой водой моются дети.

Не смотреть долго в глаза

В гостинице знакомимся с российским гражданским специалистом, который уже много раз был в ЦАР и достаточно хорошо изучил местные нравы.

© Владимир Малянов/ ТАСС

"Старайся долго не смотреть людям в глаза на улице, а то они поймут, что тебе можно что-то продать или выпросить у тебя денег", — говорит мой новый знакомый.

В городе присутствует уличная преступность, поэтому мне порекомендовали не гулять в одиночку после захода солнца. К тому же, по утверждению одного из российских специалистов, работающего в регионе, перед предстоящими выборами в Банги "залетели гастролеры" из соседней Демократической Республики Конго (ДРК), которых тоже стоит опасаться.

"Но к русским здесь относятся хорошо, я бы даже сказал, подобострастно. Поэтому в любой непонятной ситуации говори "рус, работа". Еще они знают русский мат, тоже помогает. А вот французов не любят", — продолжает погружать меня в местные нравы собеседник.

ЦАР долгое время была французской колонией и получила независимость 13 августа 1960 года. Французское влияние на республику, как и на другие бывшие колонии, сохранялось в том или ином виде еще многие десятилетия, но сейчас ослабло, а вот влияние России усилилось, во многом благодаря многолетним усилиям российских военспецов.

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Столица страны находится на реке Убанги шириной в несколько сотен метров. На другом ее берегу уже ДРК. Граница по воде охраняется очень условно. Пока ехали вдоль реки, мои новые знакомые обсуждали, "как один из наших искупался в этой реке и умер, заразившись какими-то паразитами". В это время по реке плавали местные на каноэ и расставляли рыболовные сети.

Выйдя на небольшой хребет, который вклинивается в реку, я увидел табличку на французском "Военный объект, дальше вход запрещен". Прямо под табличкой сидел на стуле пожилой африканец с палкой, непохожий на пограничника, который, увидев белых, сразу встал на колено и попросил сигарету. Ну а вокруг военного объекта были беседки и барная стойка с улыбчивым барменом. С гряды открывается потрясающий вид на реку, особенно на закате, поэтому место пользуется особой популярностью у местных парочек. Влюбленные ходят туда на свидания. Девушки надевают свои лучшие платья, мужчины — брюки и рубашки.

Михаил Скуратов