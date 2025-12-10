Коломойский заявил о покушении на Миндича 28 ноября

Преступники были арестованы, рассказал бизнесмен

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) заявил в зале суда, что на скрывшегося в Израиле друга и "кошелька" Владимира Зеленского Тимура Миндича было совершено покушение 28 ноября.

"На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу", - сказал он на заседании суда, трансляцию которого ведет украинский "5-й канал".

Олигарх также пригласил журналистов на завтрашние слушания, чтобы сделать еще несколько заявлений. До этого Коломойский неоднократно пытался выступить в суде, но в последнее время ему это не удавалось. Так, 9 декабря заседание отменили "из-за болезни судьи". Накануне в другом суде Киева должно было состояться заседание еще по одному делу против Коломойского, однако бизнесмена не доставили в суд из-за "сломавшейся машины конвоя".

Украинское издание "Страна" ранее писало, что Коломойский мог стоять за раскруткой коррупционного дела против Миндича, передав следствию значительный объем информации. Сам же олигарх уже два года находится в СИЗО, против него выдвинуто несколько обвинений в мошенничестве и отмывании средств, а также в попытке организации заказного убийства.