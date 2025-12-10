Политик Гэллоуэй усомнился в адекватности главы МИД Финляндии после слов об РФ

Элина Валтонен заявила, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто"

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен © AP Photo/ Virginia Mayo

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй усомнился в адекватности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после ее утверждения, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто".

"Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?" - написал Гэллоуэй в X, комментируя заявление Валтонен.

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Валтонен, задавшись вопросом, почему глава МИД Финляндии не знает историю. Дипломат пообещала передать ей книгу о финской русофобии и указала, что Финляндия до войны 1939-1940 гг. дважды нападала на Советскую Россию.