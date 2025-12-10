В ФРГ рассказали о работе над мирным планом по Украине

Ее продолжат в ближайшие дни, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Интенсивная работа над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине продолжится в ближайшие дни. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус после телефонного разговора, который канцлер Германии Фридрих Мерц провел с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Четыре главы государств и правительств обсудили ход переговоров о прекращении огня на Украине. Интенсивная работа над мирным планом продолжится в ближайшие дни", - сказал Корнелиус журналистам. При этом он добавил, что лидеры сошлись во мнении, что наступает "решающий момент для Украины и для общей безопасности в евроатлантическом регионе".

Ранее в среду Мерц заявил, что европейские страны планируют в ближайшие дни провести переговоры для координации усилий по урегулированию конфликта на Украине. До этого агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщило, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Всего во встрече, как отмечало Reuters, должны принять участие около десятка лидеров, в том числе Макрон и Стармер.