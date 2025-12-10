Замгенсека НАТО отказалась комментировать пункты новой стратегии США о России

В частности, Радмилу Шекеринскую просили высказаться о том, что Вашингтон считает восстановление стабильности в отношениях с Москвой одним из основных политических приоритетов в Европе

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская отказалась комментировать положения Стратегии национальной безопасности США, касающиеся России и стран Евросоюза.

"Почти все союзники по НАТО представляют стратегические документы относительно своего курса в сфере безопасности. И мы никогда их не комментируем", - сказала она, выступая на форуме по вопросам безопасности, организованном в Вашингтоне Аспенским институтом. Так Шекеринская ответила на просьбу ведущего прокомментировать пункт упомянутой стратегии, согласно которому США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Москвой одним из основных внешнеполитических приоритетов в Европе, а также заявления представителей вашингтонской администрации относительно планов нормализовать торгово-экономические связи с РФ.

Замгенсека НАТО в связи с этим отметила, что в заявлении по итогам саммита альянса, который состоялся 24-25 июня в Гааге, Россию назвали "долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности".

На просьбу прокомментировать пункт Стратегии национальной безопасности США, в котором говорится, что "действия Европейского союза и других транснациональных организаций", по мнению американской стороны, "подрывают политическую свободу и суверенитет", Шекеринская ответила: "Если мы станем выдергивать предложения из различных документов, то в итоге станем клубом тех, кто говорит, а не тех, кто делает дела". Она также утверждала: "Все наши противники, особенно Россия, пытаются подорвать наше единство на многих направлениях".

Как заявила 8 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Стратегия нацбезопасности США позволяет искать точки соприкосновения в вопросах стратегической стабильности с Россией. По ее словам, несмотря на общий прагматичный подход к теме стратегической безопасности в документе, Москва наблюдает некоторые противоречивые моменты.