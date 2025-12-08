Захарова: стратегия нацбезопасности США дает поиск точек соприкосновения с РФ

Речь идет о вопросах стратегической стабильности

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Опубликованная стратегия нацбезопасности США позволяет поиск совместных точек соприкосновения в вопросах стратегической стабильности с РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Несмотря на жесткое отстаивание в стратегии интересов США, документ позволяет поиск совместных с нами точек соприкосновения. Правда, вероятность смены курса в национальной стратегии США при следующих администрациях также сохраняется", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, несмотря на общий прагматичный подход к теме стратегической безопасности в новой Стратегии нацбезопасности США, РФ наблюдает несколько противоречивых моментов.

Дипломат также отметила, что новая стратегия содержит обтекаемые положения о системе противоракетной обороны "Золотой купол".