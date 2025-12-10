Трамп подтвердил, что США задержали танкер у берегов Венесуэлы

Американский лидер заявил, что "это был интересный день с точки зрения новостей"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты задержали танкер у побережья Венесуэлы.

Читайте также

Дилемма Трампа: бить или не бить по Венесуэле

"Это был интересный день с точки зрения новостей. Как вы, возможно, знаете, мы только что задержали танкер у побережья Венесуэлы. Большой танкер, очень большой. На самом деле он самый большой из когда-либо задержанных", - сказал лидер США журналистам в Белом доме.

"И происходят другие вещи. Так что вы увидите это позже и поговорите об этом позднее с другими людьми", - добавил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские военные перехватили и задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По его сведениям, судно находится в санкционных списках. Подобный шаг, указало агентство, означает серьезную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами.

Задержание танкера, согласно прогнозу Bloomberg, может осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики будут с меньшей охотой соглашаться на загрузку углеводородов из Боливарианской Республики.