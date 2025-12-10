МИД Приднестровья: давлением Молдавия не решит вопрос непризнанной республики

Достичь урегулирования без мирного политического диалога невозможно, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев считает, что методы давления с молдавской стороны не позволят урегулировать отношения с непризнанной республикой.

"Молдова блокирует переговорный процесс и не участвует в переговорах в полноценном режиме. А мы знаем, что без мирного политического диалога достичь урегулирования невозможно. И второе: одновременно с блокированием Кишинев применяет блокадно-ограничительные меры. <...> Реалистично ли использовать такой подход и добиваться каких-то результатов? Конечно, нет. Это абсолютный тупик", - сказал Игнатьев в интервью телеканалу "Первый Приднестровский".

После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, люди и товары из непризнанной республики могут перемещаться только через контролируемую молдавской стороной территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования торговли и давления.

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) заморожены с 2019 года. В Приднестровье настаивают на возобновлении встреч. Как констатировала ранее миссия ОБСЕ в Молдавии, пауза в переговорах стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.

В 2003 году руководство Молдавии и Приднестровья разработало план урегулирования, который предусматривал федерализацию Молдавии. Это было сделано при посредничестве Дмитрия Козака, который тогда занимал пост замглавы администрации президента РФ. Однако в последний момент под давлением посольства США третий президент Молдавии Владимир Воронин отказался подписать документ.