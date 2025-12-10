ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп указал на массовый характер коррупции на Украине

Президент США также задался вопросом, сколько еще времени пройдет, прежде чем Киев решит провести выборы
21:00
обновлено 21:13

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Коррупция на Украине носит массовый характер, а отсутствие выборов заставляет задаваться вопросами о демократии в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У них там массовая коррупция", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Я задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет, пока они проведут выборы? Демократия? Но у них давно не было выборов", - добавил американский лидер. 

