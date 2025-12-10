Статья

"Это вызов": почему Зеленский объявил о готовности к выборам

Владимир Зеленский сделал "достаточно новое" для украинских властей заявление — о готовности к проведению выборов. Оно прозвучало после слов президента США Дональда Трампа об их необходимости. Впрочем, все не так просто — у Киева есть ряд условий для воплощения такого плана. На чем настаивает украинская сторона и как на это реагируют политики — в материале ТАСС

Владимир Зеленский © AP Photo/ Stefan Jeremiah

Зеленский "готов" к выборам

Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов на Украине. "Я ожидаю предложений от партнеров, я ожидаю предложений от наших депутатов и готов идти на выборы", — сказал он. Для их проведения, по его словам, необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли отдать свой голос. Как правило, именно отсутствием двух этих условий украинские власти объясняют отказ от проведения выборов, хотя срок полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года.

Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу — обеспечить безопасность их проведения. Как он утверждает, в таком случае выборы можно будет подготовить в течение 60–90 дней.

К выборам призвал Трамп

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в интервью газете Politico, что "подходящий момент" для проведения президентских выборов на Украине уже настал. "Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что у украинского народа должен быть выбор", — сказал американский лидер. Как он отметил, отсутствие такого голосования говорит о том, что демократии на Украине нет.

Причем до этого на необходимость проведения выборов указывал и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. "В [мирном] плане есть пункт, который, я думаю, тоже важен, — о проведении выборов. В нем довольно четко говорится, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней (после отмены военного положения — прим. ТАСС). Вероятно, можно уложиться примерно в 90 дней, судя по тому, что говорили люди, с которыми я разговаривал. Я думаю, они должны их провести, это успокоит народ, это также успокоит свободный мир, но это одно из условий плана", — говорил Келлог в конце ноября в интервью Fox News.

Киев отказывается

Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся, так как в Киеве утверждают, что это невозможно до окончания военного положения. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года, согласно которому срок пребывания на посту главы государства не может продлеваться. По словам российского лидера, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

Глава ЦИК Украины Олег Диденко утверждает, что на организацию выборов потребуется более трех месяцев после прекращения военных действий. При этом он признал, что этот срок не должен быть слишком продолжительным. "Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам. Однако этот период не должен быть чрезмерно продолжительным, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных на то оснований", — отмечал он.

До этого Диденко сообщал о намерении украинских властей внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение выборов. Согласно действующему закону, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения, но в Киеве утверждают, что теперь на их подготовку потребуется больше времени.

Реакция на заявление Зеленского

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слова Зеленского о готовности к выборам "достаточно новыми" с точки зрения позиции Киева, хотя российский лидер говорил о необходимости таких мер уже давно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала ситуацию, в которой Зеленский просит о гарантиях безопасности США и Европы для проведения выборов на Украине, как театр, в котором кукловод руководит марионетками. "Я считаю, что это какой-то новый уровень цинизма. Это даже для Зеленского — ход конем. Это вызов, даже исходя из того, что он уже наворотил. Я, например, не припомню ни одной страны, которая бы требовала от других государств обеспечения проведения на ее территории выборов, при этом не заявив о том, что утратила свою независимость и суверенитет", — сказала она.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал заявление Зеленского надменным блефом и подтасовкой правил, так как условия, которые озвучивает украинский политик, заведомо неприемлемые. По его мнению, если бы Зеленский был готов к выборам, то пошел бы на них в определенный законом срок еще более полутора лет назад, а не оставался при власти "в роли узурпатора и нелегитимного предводителя". "Традиционно заявление Зеленского о готовности что-то сделать содержит заведомо неприемлемые условия для его выполнения. В данном случае это призыв к "европейским партнерам-соучастникам" обеспечить безопасность способом, заведомо неприемлемым для России, таким как присутствие иностранных контингентов на Украине или что-то подобное. Ну и просьба к парламентариям извратить избирательное законодательство так, чтобы выборы выглядели как выборы действующего начальника узниками концлагеря без альтернатив и с игнорированием демократических принципов", — сказал дипломат.

Как полагает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленскому следует уйти в отставку, а не думать о выборах. "Если Зеленский не способен привести страну к миру, нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности, и все", — отметил он. Зеленский должен заниматься ходом мирных переговоров, а не выборами, настаивает Гончаренко.

Депутат Марьяна Безуглая и вовсе предупредила, что страну накроют "волны популизма", а критические проблемы законсервируются, если Зеленский и другие политики действительно начнут подготовку к выборам. "И мы получим катастрофу", — считает она.

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема, в свою очередь, объяснил готовность Зеленского к выборам тем, что он уже ликвидировал всю оппозицию в стране.

