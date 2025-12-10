Песков назвал достаточно новым заявление Зеленского о готовности к выборам

В Кремле будут наблюдать за развитием событий в этом направлении, отметил пресс-секретарь российского лидера

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Прозвучавшее от Владимира Зеленского заявление о готовности к проведению президентских выборов на Украине "достаточно новое" с точки зрения позиции Киева, однако президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости таких мер уже давно, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

Заявления Зеленского и интервью Трампа. Темы брифинга Пескова

"Заявление достаточно новое - это то, собственно, о чем давно говорил президент [России Владимир] Путин, это то, о чем совсем недавно говорил президент [США Дональд] Трамп", - указал представитель Кремля, отвечая на брифинге на вопрос ТАСС. "Поэтому посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении", - добавил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения выборов президента на Украине.