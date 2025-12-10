Статья

Заявления Зеленского и интервью Трампа. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

Заявления Владимира Зеленского, интервью президента США Дональда Трампа изданию Politico и тематика обращений на прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О заявлениях Зеленского

Россия пока не обсуждала с США последние заявления Зеленского о готовности к выборам: "Нет, обсудить ни с кем не успели".

Заявление от Зеленского о готовности к проведению президентских выборов на Украине "достаточно новое" с точки зрения позиции Киева, но о необходимости этого "давно говорил" Путин: "Поэтому посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении".

Что касается заявления о готовности Киева к "энергетическому перемирию", то Россия работает "над миром, а не над перемирием".

России нужен устойчивый и долгосрочный мир, достигнутый на базе подписанных документов: "Устойчивый гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом".

Об интервью Трампа

Кремль "очень внимательно" ознакомился с интервью Трампа изданию Politico, особенно с той частью, которая касалась России и украинского урегулирования: "Это очень важное интервью, важные заявления".

Заявления Трампа по темам членства Украины в НАТО, территорий и потерь земель Киевом созвучны российской позиции: "Безусловно, во многом [заявления Трампа в интервью Politico] по теме членства в НАТО, по теме территорий и так далее, по теме того, как Украина теряет земли, это созвучно нашему пониманию".

Трамп в интервью затронул первопричины украинского конфликта: "Во многом президент Трамп затронул как раз и первопричины этого конфликта".

Созвучность заявлений Трампа по Украине с российской позицией важна "с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование".

Об обращениях на прямую линию