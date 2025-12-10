Песков: РФ пока не обсуждала с США заявления Зеленского о готовности к выборам

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, успели ли в Кремле обсудить соответствующие заявления с коллегами из США

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Кремль пока не успел обсудить с США последние заявления Владимира Зеленского о готовности к президентским выборам на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС на брифинге.

"Нет, обсудить ни с кем не успели", - сказал Песков, отвечая на вопрос, успели ли в Кремле обсудить соответствующие заявления с коллегами из США.

Ранее Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения выборов президента на Украине.