Песков: созвучность заявлений Трампа с позицией РФ важна для урегулирования

Президент США ранее дал интервью изданию Politico

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Созвучность видению Москвы заявлений президента США Дональда Трампа по Украине, сделанных им в интервью изданию Politico, важна с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, во многом [заявления Трампа Politico] по теме членства в НАТО, по теме территорий и так далее, по теме того, как Украина теряет земли, это созвучно нашему пониманию. И во много президент Трамп затронул как раз первопричины этого конфликта, что касается НАТО. И это очень важно с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование", - подчеркнул представитель Кремля.