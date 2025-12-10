Песков: обращений по соцобеспечению и правам героев СВО стало намного меньше

Представитель Кремля отметил, что тем не менее разовые проблемы неизбежны и обращения такого рода все равно попадаются

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Тема соцобеспечения и соблюдения прав героев СВО ушла из первой тройки на прямой линии президента РФ Владимира Путина, таких обращений стало меньше. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там очень примечательная ситуация. Мы сейчас анализируем весь массив [вопросов и обращений]. Гораздо меньше обращений, связанных с проблемами ветеранов СВО", - сказал Песков, отметив, что тем не менее разовые проблемы неизбежны и обращения такого рода все равно попадаются. "Но в целом вот тема проблемы социального обеспечения и прав героев СВО, она ушла из первой тройки", - подчеркнул он.

По мнению представителя Кремля, "это говорит о том, что очень многое сделано и создана уже хорошо работающая система". Тем не менее, Песков отметил, что как бы не был хорошо настроен этот механизм, невозможно работать "без каких-то конкретных персональных огрехов". "Но вот как раз устранение этих отдельных проблем - это и будет делаться благодаря прямой линии", - заверил он.