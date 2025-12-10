Песков: Трамп в интервью Politico затронул первопричины украинского конфликта
Редакция сайта ТАСС
09:00
обновлено 09:14
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico затронул первопричины конфликта на Украине.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Во многом [в ходе интервью] президент Трамп затронул как раз и первопричины этого конфликта", - указал Песков.