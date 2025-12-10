Песков: Трамп в интервью Politico затронул первопричины украинского конфликта

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент США во многом затронул эту тему

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico затронул первопричины конфликта на Украине.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Во многом [в ходе интервью] президент Трамп затронул как раз и первопричины этого конфликта", - указал Песков.