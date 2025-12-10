Песков: заявления Трампа в интервью Politico созвучны позиции России

Это касается слов президента США о членстве Украины в НАТО, территориях, потерянных Киевом землях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заявления президент США Дональда Трампа в интервью изданию Politico по темам членства Украины в НАТО, территорий, потерь земель Киевом созвучны видению России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, во многом [заявления Трампа в интервью Politico] по теме членства в НАТО, по теме территорий и так далее, по теме того, как Украина теряет земли, это созвучно нашему пониманию", - подчеркнул представитель Кремля.