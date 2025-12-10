Глава Euroclear: использование активов РФ может быть незаконно

Международные инвесторы могут воспринять как конфискацию план ЕК по использованию российских средств в качестве "репарационного кредита" Украине, отметила Валери Урбен

Редакция сайта ТАСС

Глава Euroclear Валери Урбен © Paul Morigi/ Getty Images for Semafor

РИМ, 11 декабря. /ТАСС/. План Еврокомиссии (ЕК) по предоставлению "репарационного кредита" Украине ведет к рискам на европейских рынках капитала, так как использование активов России может быть воспринято как изъятие, что грозит подрывом доверия инвесторов. Об этом заявила Валери Урбен, глава бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть замороженных средств РФ.

Читайте также

Откуда ноги растут: дела о коррупции в Евросоюзе и стремление украсть активы РФ связаны?

В интервью итальянской газете Corriere della Sera она указала, что план ЕК подрывает международное право. "Последствия для Европы будут негативными. В нынешнем виде предложение [по "репарационному кредиту"] может быть воспринято международными инвесторами как конфискация. То есть это подрывает доверие к Европе и приведет к повышению процентных ставок финансирования всех стран ЕС", - сказала Урбен.

Кроме того, по ее словам, если международный трибунал признает совершенные действия конфискацией, вероятность чего крайне высока, Euroclear будет неспособен возместить необходимую сумму Москве. Урбен заявила, что на случай необходимости такого возмещения нужны те самые гарантийные обязательства, которые должны взять на себя страны ЕС. Как уточнила глава Euroclear, использование финансовой инфраструктуры в качестве оружия ставит под вопрос надежность европейских рынков капитала.