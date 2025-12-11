WP: США могут депортировать экстрадированную из Франции гражданку Белоруссии
ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Власти США, вопреки позиции суда, могут депортировать гражданку Белоруссии, экстрадированную ранее из Франции по обвинению в сговоре с целью якобы поставки в Россию американских авиазапчастей в обход экспортных ограничений. Об этом сообщила газета The Washington Post.
В начале ноября 33-летняя Яна Леонова была экстрадирована из Франции в США, где ей предъявили обвинения по 10 пунктам. По истечении двух недель после экстрадиции, когда завершился срок ее законного пребывания в США, Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) обратились в суд с запросом на ее задержание с целью последующей депортации. В свою очередь прокуратура направила ходатайство с требованием разрешить Леоновой оставаться на территории США на время судебного разбирательства.
Как отмечает издание, судья в столичном округе Колумбия Зиа Фаруки, который рассматривает дело находящейся под стражей Леоновой, готов перевести ее под домашний арест на время разбирательства. При этом он опасается, что сотрудники ICE, воспользовавшись этим, в течение 48 часов задержат ее, поместят в миграционную тюрьму и впоследствии депортируют. В таком случае у прокуратуры США "почти не будет шансов" вновь заключить Леонову под стражу.
Согласно документам в электронной базе суда, судья Фаруки назвал "абсурдными и оскорбительными" обстоятельства, при которых "правительство доставляет человека в Соединенные Штаты против его воли, а затем меняет позицию и добивается заключения ICE на основании того, что человек находится здесь (в США - прим. ТАСС) незаконно". "Правительству нужно определиться, что для него важнее - нарастить статистику депортаций или привлечь к ответственности предполагаемого преступника", - говорится в заявлении судьи от 4 декабря. По состоянию на вечер 10 декабря ходатайство прокуратуры с требованием о разрешении Леоновой пребывания на территории США на время разбирательства остается на рассмотрении ICE, оно может занять до 30 дней.
Как отмечалось в заявлении Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры, Леонова была "экстрадирована из Франции по обвинению в сговоре для нарушения мер экспортного контроля с целью контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США". По версии американских властей, после начала Россией специальной военной операции на Украине Леонова при участии граждан США "незаконным образом экспортировала из США в Россию бортовую электронику и другое авиационное оборудование".