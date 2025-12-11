WP: США могут депортировать экстрадированную из Франции гражданку Белоруссии

По информации издания, судья Зиа Фаруки, который рассматривает дело Яны Леоновой, готов перевести ее под домашний арест, но он опасается, что этим воспользуется американская Служба иммиграционного и таможенного контроля

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Власти США, вопреки позиции суда, могут депортировать гражданку Белоруссии, экстрадированную ранее из Франции по обвинению в сговоре с целью якобы поставки в Россию американских авиазапчастей в обход экспортных ограничений. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В начале ноября 33-летняя Яна Леонова была экстрадирована из Франции в США, где ей предъявили обвинения по 10 пунктам. По истечении двух недель после экстрадиции, когда завершился срок ее законного пребывания в США, Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) обратились в суд с запросом на ее задержание с целью последующей депортации. В свою очередь прокуратура направила ходатайство с требованием разрешить Леоновой оставаться на территории США на время судебного разбирательства.

Как отмечает издание, судья в столичном округе Колумбия Зиа Фаруки, который рассматривает дело находящейся под стражей Леоновой, готов перевести ее под домашний арест на время разбирательства. При этом он опасается, что сотрудники ICE, воспользовавшись этим, в течение 48 часов задержат ее, поместят в миграционную тюрьму и впоследствии депортируют. В таком случае у прокуратуры США "почти не будет шансов" вновь заключить Леонову под стражу.

Согласно документам в электронной базе суда, судья Фаруки назвал "абсурдными и оскорбительными" обстоятельства, при которых "правительство доставляет человека в Соединенные Штаты против его воли, а затем меняет позицию и добивается заключения ICE на основании того, что человек находится здесь (в США - прим. ТАСС) незаконно". "Правительству нужно определиться, что для него важнее - нарастить статистику депортаций или привлечь к ответственности предполагаемого преступника", - говорится в заявлении судьи от 4 декабря. По состоянию на вечер 10 декабря ходатайство прокуратуры с требованием о разрешении Леоновой пребывания на территории США на время разбирательства остается на рассмотрении ICE, оно может занять до 30 дней.

Как отмечалось в заявлении Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры, Леонова была "экстрадирована из Франции по обвинению в сговоре для нарушения мер экспортного контроля с целью контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США". По версии американских властей, после начала Россией специальной военной операции на Украине Леонова при участии граждан США "незаконным образом экспортировала из США в Россию бортовую электронику и другое авиационное оборудование".