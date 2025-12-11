Число жертв в Камбодже увеличилось до 10 в ходе столкновений с Таиландом

По данным министерства национальной обороны страны, еще 60 человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 11 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 жителей Камбоджи погибли, 60 получили ранения в результате обострения конфликта на границе с Таиландом. Об этом сообщило камбоджийское министерство национальной обороны.

"По данным на 10 декабря 2025 года, жертвами стали 10 мирных жителей Камбоджи (включая одного ребенка), 60 раненых среди гражданского населения", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее Минобороны королевства сообщало о девяти погибших и 46 пострадавших камбоджийцах.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.