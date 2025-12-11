ABC: Украина передала США "новый мирный план" из 20 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Украина передала США новый вариант мирного плана из 20 пунктов, выработанного совместно с европейскими партнерами. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника.

По его словам, вариант содержит "некоторые новые идеи", которые касаются территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Владимир Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.