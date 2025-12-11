Мерц рассчитывает на подвижки по вопросу активов России к концу следующей недели

При этом канцлер Германии утверждал, что "у Украины достаточно средств на первый квартал 2026 года"

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что лидеры ЕС в конце следующей недели могут найти решения по замороженным российским активам.

"Следующее заседание Европейского совета состоится в следующий четверг. Мы договорились, что можем продолжить встречу в Брюсселе в пятницу, чтобы фактически достичь решения этого вопроса [использования активов РФ]", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. При этом он утверждал, что "у Украины достаточно средств на первый квартал 2026 года".

Однако на весь 2026 год, по словам канцлера ФРГ, требуется дополнительное финансирование. "Мы подтверждаем обязательства, уже включенные в федеральный бюджет ФРГ на 2026 год, по поддержке Украины в следующем году в размере приблизительно €15 млрд. Мы также мобилизовали дополнительную экстренную помощь", - подчеркнул Мерц. Дальнейших выплат Украине со стороны ФРГ, как указал он, не планируется. "Единственное, что можно было бы предусмотреть, - это гарантии, которые мы должны дать в отношении использования российских активов", - утверждал глава правительства ФРГ.

"И предложенный мной инструмент по сути является займом, предоставляемым из бюджета ЕС и обеспеченным российскими активами", - продолжил Мерц, добавив, что обсуждения ведутся полным ходом. "На этой неделе процесс может продвинуться еще на шаг. Если это возможно, его можно будет завершить на следующей неделе в Европейском совете", - заключил Мерц, уточнив, что никаких окончательных решений пока не принято.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.