Рютте призвал страны НАТО срочно увеличить военные расходы

Генсек альянса отметил, что Россия "близка к пику своей силы"

Редакция сайта ТАСС

Генсек НАТО Марке Рютте © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марке Рютте полагает, что Россия близка к пику своей силы. Такое мнение он выразил, выступая в Берлине с программной речью по приглашению организаторов Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Россия производит тысячи ударных беспилотников и крылатых ракет в год. "Она близка к пику своей силы", - подчеркнул он.

Рютте также призвал страны НАТО срочно повышать военные расходы или готовиться к "масштабной войне с Россией", которая, по его словам, "придет в каждый дом".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью". Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.