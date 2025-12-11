Киевский суд перенес заседание по делу Коломойского

Оно состоится 12 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подольский суд Киева перенес на месяц, до 12 января, подготовительное заседание по делу украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в отмывании средств, незаконно похищенных у Приватбанка и компании "Укрнафта", которые ранее находились под его контролем. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Подготовительное заседание Подольского суда Киева по делу о хищениях у Приватбанка и "Укрнафы" должно было состояться 8 декабря. Накануне заседания суда Коломойский пригласил на него журналистов и пообещал сделать в зале суда некое "громкое заявление". Однако 8 декабря он в суде не появился якобы из-за поломки машины, которая должна была доставить его из СИЗО. На следующий день, 9 декабря, Коломойский должен был появиться в Шевченковском районном суде Киева на подготовительном слушании по другому делу, в рамках которого его обвиняют в организации заказного убийства. Но это заседание также было отменено, причиной была названа болезнь судьи.

Коломойский появился в суде 10 декабря на заседании Киевского апелляционного суда. Он сделал заявление о том, что на скрывшегося в Израиле фигуранта коррупционного расследования Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, 28 ноября было совершено покушение. Перед заседанием Подольского суда 11 декабря Коломойский заявил, что человек, совершивший попытку покушения на Миндича в Израиле, получил оружие в украинском посольстве. При этом, по мнению Коломойского, Зеленский не имеет отношения к попытке покушения, потому что "Зеленскому нужно, чтобы Миндич был жив-здоров".

Ранее украинское издание "Страна" писало, что Коломойский мог быть причастен к раскрутке коррупционного дела против бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого следственные органы считают центральной фигурой схемы хищений в компании "Энергоатом". Из-за предполагаемой причастности к этому скандалу Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака.