Министры финансов стран ЕС обсудят на внеплановом ужине проблему активов РФ

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что политики попытаются достичь прогресса в этом вопросе

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Министры финансов стран - членов Евросоюза проведут в четверг неформальный рабочий ужин, чтобы попытаться достичь прогресса по предложению Еврокомиссии об экспроприации активов России под видом "репарационного кредита" Украине. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по прибытии на заседание Еврогруппы.

"Мы сегодня проведем неформальный ужин в формате Экофина (Совет ЕС по экономике и финансам - прим. ТАСС) по финансированию Украины. У нас на столе предложение Еврокомиссии о том, как обеспечить финансирование Украины на следующие два года", - заявил он.

Ранее Еврокомиссия объявила, что приоритетной опцией для нее является так называемый репарационный кредит, под который она намерена экспроприировать все блокированные в Европе 210 млрд евро российских активов.

Домбровскис не разъяснил, что Еврокомиссия намерена делать по поводу возражений Бельгии, где на площадке Euroclear заморожены 185 млрд евро российских активов. "Мы также работаем с бельгийским властями, чтобы ответить на все их озабоченности", - заявил еврокомиссар, добавив, что, по его мнению, Еврокомиссия для этого "уже сделала много".

10 декабря, выступая в парламенте, премьер Бельгии Барт Де Вевер назвал воровством планы Еврокомиссии присвоить активы России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.