O Globo: Лула да Силва заявил Мадуро о готовности помочь на фоне угроз США

В ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы глава бразильской администрации "выразил обеспокоенность по поводу американского военного присутствия в Карибском бассейне"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 декабря. /ТАСС/. Президенты Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро провели "тайный разговор" на прошлой неделе. Бразильский лидер выразил готовность помочь венесуэльскому руководству на фоне угрозы атак и вторжения США, сообщила газета O Globo со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора глава бразильской администрации "выразил обеспокоенность по поводу американского военного присутствия в Карибском бассейне" и подтвердил свою готовность оказать Венесуэле поддержку. Источники издания не уточнили детали договоренностей. При этом разговор стал первым с момента переизбрания Мадуро на пост президента Венесуэлы в 2024 году. Один из источников назвал состоявшуюся беседу "приятной".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро и выразил солидарность с венесуэльским народом. Российский лидер подтвердил поддержку курса правительства Венесуэлы, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.

Венесуэльский лидер неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США, которые, по его словам, стремятся завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.