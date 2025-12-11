Трамп не обсуждал с Путиным разговор президента РФ с Мадуро

В Белом доме сообщили, что президент США не говорил 11 декабря с российским лидером

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным недавний разговор лидера РФ с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Он [Трамп] не говорил сегодня с президентом Путиным. И, как я понимаю, этот телефонный разговор (между Путиным и Мадуро - прим. ТАСС) состоялся сегодня утром. Так что ответ - "нет", - сказала она, отвечая на вопрос об этом.

На вопрос о том, вызвала ли у главы вашингтонской администрации обеспокоенность эта беседа лидеров России и Венесуэлы, Ливитт ответила: "Нет, я не думаю, что это вызвало бы какую-либо обеспокоенность у президента".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговор с Мадуро и выразил солидарность с венесуэльским народом. Российский лидер подтвердил поддержку курса правительства Венесуэлы, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.

Венесуэльский лидер неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США, которые, по его словам, стремятся завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море, в частности, ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли почти 90 человек.