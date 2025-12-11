Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

Администрация США следит за обострившейся ситуацией между двумя странами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп пока не поговорил с лидерами Таиланда и Камбоджи, но намерен это сделать, вашингтонская администрация следит за ситуацией в связи с обострением между двумя странами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент еще не провел эти телефонные разговоры, а когда он это сделает, уверена, вы услышите об этом непосредственно от него", - сказала она. "Администрация [США], безусловно, следит за этим на самом высоком уровне и в полной мере вовлечена", - добавила Ливитт, имея в виду эскалацию конфликта между Таиландом и Камбоджей.

Трамп 9 декабря выразил недовольство в связи с эскалацией. Он отметил, что намерен провести телефонный разговор с руководством Таиланда и Камбоджи и "положить конец войне".

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда 8 декабря проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла 8 и 9 декабря таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.