Меркель ожидает жесткой конфронтации с США в сфере регулирования ИИ

Бывший канцлер Германии отметила, что цифровые медиа требуют установления барьеров

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила скептицизм относительно новой Стратегии нацбезопасности США и заявила, что ожидает жесткого противостояния с США по вопросу необходимого регулирования в области искусственного интеллекта (ИИ).

"Я полагаю, что мы, европейцы, никогда не должны по собственной воле разрывать связь с Соединенными Штатами Америки", - сказала Меркель на мероприятии, организованном журналом Stern. "Однако мы также не можем смириться с тем, как нас сейчас воспринимают", - подчеркнула она. В то же время экс-канцлер ФРГ посетовала на то, что такие организации, как Европейский союз, воспринимаются как "возмутители спокойствия", и что предпринимаются попытки переманить на свою сторону отдельные государства-члены. "Это не может быть в интересах Европы", - констатировала она.

Вместе с тем бывший канцлер Германии подчеркнула, что ожидает жесткой конфронтации с США по вопросу необходимого регулирования приложений искусственного интеллекта. "С одной стороны, это меня завораживает, но с другой стороны, это требует установления барьеров, регулирования", - продолжила она. "Это будет следующая большая битва с США по вопросу о том, можем ли мы регулировать цифровые медиа", - констатировала Меркель, добавив, что будет оказываться очень сильное давление, чтобы этого не делать.

В опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.