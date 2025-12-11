Фон дер Ляйен заявила, что Трампу не стоит вмешиваться в демократию ЕС

Председатель Еврокомиссии в то же время утверждает, что у нее всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент США не должен вмешиваться в демократические процессы стран ЕС.

"Когда дело доходит до выборов, решать, кто будет лидером страны, должны не мы, а народ страны. Это суверенитет избирателей, и он должен быть защищен <...> Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов ", - сказала фон дер Ляйен изданию Politico, отвечая на вопрос о критике в адрес Евросоюза в обновленной Стратегии национальной безопасности США.

Глава ЕК также отметила, что у нее всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, которые сохраняются по сей день.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью изданию Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению президента США, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. В интервью изданию Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многие из этих стран "нежизнеспособными государствами".