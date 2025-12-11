Трамп: США могут принять участие во встрече по Украине в Европе 13 декабря

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят урегулировать украинский конфликт

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Представители США могут принять участие во встрече по Украине, которая состоится 13 декабря в Европе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Они хотят, чтобы мы приняли участие. И мы будем присутствовать на встрече в Европе в субботу, если сочтем, что есть хороший шанс [достичь результатов]. Мы не хотим тратить много времени. Мы хотим урегулировать [конфликт]", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.