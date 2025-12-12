Трамп назвал Зеленского единственным в Киеве, кому не нравится проект сделки

Президент США добавил, что Вашингтон "очень близок" к заключению соглашения с Россией и Украиной

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский - единственный представитель украинской стороны, которому не нравится предложенный Вашингтоном проект урегулирования кризиса.

"Я думал, что мы очень близки в заключению сделки с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

При этом Трамп дал понять, что проект соглашений состоит "из четырех или пяти частей". "Это довольно сложно, потому что приходится определенным образом делить территорию. Это непросто", - заявил американский лидер, отметив, что добиться урегулирования на Украине в тысячу раз сложнее, чем заключить сделку в сфере недвижимости.