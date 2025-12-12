Прокуратура Боливии просит три месяца предварительного ареста для экс-президента

Бывшего лидера страны Луиса Арсе задержали 10 декабря как подозреваемого по делу о коррупции в Фонде развития коренных народов

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Боливии попросила суд назначить экс-президенту страны Луису Арсе три месяца предварительного задержания как подозреваемому по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал Unitel.

"Запрашивается применение крайней меры пресечения - предварительного заключения <…> сроком на три месяца в Центре реинтеграции "Калаума" (Ла-Пас)", - приводит телеканал на своем сайте заявление генпрокуратуры.

Как сообщает Unitel, судебное заседание по запросу прокуратуры должно быть назначено в ближайшие часы.

Арсе был задержан 10 декабря как подозреваемый по делу о коррупции в Фонде развития коренных народов. Расследуемые события произошли в период, когда он занимал должность министра экономики при экс-президенте (2006-2019) Эво Моралесе. Как считает прокуратура, с разрешения Арсе средства фонда переводились на счета частных лиц, что было запрещено.

Арсе занимал пост президента Боливии с ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года.