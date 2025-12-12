Азаров: Зеленский подбирает на место Ермака своего человека

Владимир Зеленский хочет, чтобы новый глава офиса был ему лоялен, подчеркнул экс-премьер Украины

Николай Азаров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский подбирает на место бывшего главы своего офиса Андрея Ермака "своего человека", который будет ему лоялен, заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Он отметил, что Зеленский не рассматривает на должность главы своего офиса "способного и достойного" кандидата. "Ему надо назначить своего человека, который будет реализовывать те же самые задачи, которые реализовывал Ермак. Потому что для них на первом месте стоят деньги, так называемый заработок. Как он может на такое хлебное место поставить какого-то неизвестного? Человека подбирают", - сказал Азаров.

Назначение главы офиса Зеленского

До сих пор остается нерешенным вопрос, кто возглавит офис Зеленского вместо уволенного Ермака. Ожидалось, что нового главу назначат в конце прошлой недели. Как пишет издание "Украинская правда", главным кандидатом до последнего оставался первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако его "радикальные взгляды на кадровые чистки" в офисе и слишком длинный "список реформ" заставили Зеленского сомневаться, поэтому он продолжает проводить собеседования.

Основными конкурентами Федорова на эту должность называют начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и министра обороны Дениса Шмыгаля. При этом издание считает назначение Шмыгаля маловероятным из-за большого объема работы в Минобороны. Не исключено, что должность предложат первому заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице, который принимает участие в переговорах с США.

Ермак с февраля 2020 года возглавлял офис Зеленского. 17 ноября 2025 года появилась информация о том, что Ермак может быть причастен к крупным коррупционным схемам. Тогда депутаты Рады, в том числе от правящей партии, потребовали его увольнения, но Зеленский отказался это сделать и даже назначил Ермака главой делегации на переговорах с США. Однако это не помогло защитить главу офиса от расследования - утром 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака, а к вечеру Зеленский его уволил.