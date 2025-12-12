Премьер Таиланда обсудит с Трампом конфликт с Камбоджей

Анутхин Чанвиракун заявил, что разговор с американским лидером состоится 12 декабря в 17:20 мск

БАНГКОК, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что проведет в 21:20 по местному времени (17:20 мск) телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный ситуации на таиландско-камбоджийской границе. Об этом сообщила газета The Nation.

"Мы проинформируем президента Трампа о текущей обстановке, однако все решения будут приниматься таиландским правительством. Мы поддерживаем вооруженные силы и наделяем их полномочиями для проведения операций", - сказал глава кабмина.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.