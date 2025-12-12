Эрдоган: Турция готова поддержать инициативы по урегулированию на Украине

Турецкий лидер отметил, что республика надеется на прекращение огня и установление мира, в первую очередь в рамках стамбульского процесса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Турция готова оказать поддержку дипломатическим инициативам по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

"Мы искренне надеемся на прекращение войны между нашими северными соседями, Россией и Украиной, с которыми нас связывают давние узы и отношения, основанные на взаимном уважении. Мы готовы оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, направленным на прекращение огня и установление мира, в первую очередь в рамках стамбульского процесса", - сказал турецкий лидер.