Евродепутат Картайзер: ЕП пытается помешать конференции парламентариев РФ и ЕС

Мероприятие призвано способствовать "восстановлению реальной парламентской дипломатии"

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) пытается помешать проведению видеоконференции между российскими парламентариями и депутатами ЕП, которая призвана способствовать "восстановлению реальной парламентской дипломатии". Об этом заявил ТАСС организатор видеоконференции Фернан Картайзер, который входит в состав ЕП и представляет Люксембург.

"Речь идет о реальной парламентской дипломатии в противовес официальной политике бойкота (со стороны Брюсселя - прим. ТАСС)", - сказал евродепутат. Он подчеркнул, что не публикует заранее дату предстоящей видеоконференции и имена ее участников, поскольку "старается защитить их от возможных репрессий со стороны Европарламента или его отдельных политических групп, которые пытаются помешать проведению такого диалога, используя атмосферу страха".