Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и активы РФ

Участники поговорят об актуальной политической повестке, отметил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Парламентарии России и Евросоюза обсудят в ходе предстоящей видеоконференции проблемы урегулирования на Украине и ситуацию с активами РФ. Об этом сообщил ТАСС организатор видеоконференции Фернан Картайзер.

"Как господин [председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид] Слуцкий и его коллеги, я убежден, что необходимо поддерживать диалог, особенно в сложные времена", - заявил Картайзер. "Мы будем говорить об актуальной политической повестке, включая мирный процесс на Украине, проводимый руководством России и США, и ситуации вокруг замороженных активов РФ", - сказал евродепутат, добавив, что все участники дискуссии смогут поднять вопросы, которые они считают актуальными.

Картайзер добавил, что ЕП пытается помешать проведению видеоконференции между российскими парламентариями и евродепутатами.

Картайзер возглавляет правую Партию альтернативных демократических реформ. Он последовательно выступает за нормализацию отношений ЕС и РФ. В этом году дважды посещал Россию. Через неделю после первого визита, который состоялся 25-28 мая, он был исключен из фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) с формулировкой "за подрыв европейского единства". После этого Картайзер заявил в интервью ТАСС, что не боится репрессий со стороны руководства ЕП и не намерен отступать от своих убеждений.