Депутат Рады Дмитрук: режим Зеленского путем выборов не сменить

Парламентарий заявил, что вместо голосования будет или политическая, или военная капитуляция киевской власти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Украины не допустят проведение выборов, и режим Владимира Зеленского таким путем не сменить. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования.

"Ясно: никаких выборов в этом аду и с этим политическим "бомондом" не будет. Этот режим не уйдет через бюллетени - он уйдет вместе со всей своей ложью, ответственностью и последствиями своих решений", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что все "потенциальные кандидаты" на участие в возможных выборах - "люди, полностью встроенные в систему войны". "И во главе этого шествия - сам Зеленский. Парад на крови. <...> Когда страна горит, а вы мечтаете не о мире, не о спасении людей, а о том, как сохранить власть и статус. <...> Выборов не будет. Будет или политическая, или военная капитуляция режима", - подчеркнул Дмитрук.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

Как отмечал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, для Зеленского выборы стали бы концом его политической карьеры и потому он будет делать все, чтобы они не состоялись.