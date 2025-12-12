Трамп: лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия

Анутхин Чанвиракун и Хун Манет согласились прекратить любую стрельбу вечером 12 декабря и вернуться к первоначальным мирным договоренностям

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире.

"Сегодня утром у меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом относительно вызывающего глубокие сожаления возобновления их давней войны, - написал американский лидер в Truth Social. - Они согласились прекратить любую стрельбу сегодня вечером и вернуться к первоначальным мирным договоренностям, достигнутым ими вместе со мной при содействии великого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима".

По словам Трампа, взрыв, при котором ранее были убиты и ранены военные Таиланда, "был случайностью". Как добавил американский лидер, "Таиланд, несмотря на это, дал очень жесткий ответ". "Обе страны готовы к миру и дальнейшей торговле с США", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. Он отметил, что намерен взаимодействовать с властями двух государств с целью прекращения столкновений, которые, по его мнению, "иначе могли бы перерасти в масштабную войну". Трамп выразил признательность премьер-министру Малайзии за содействие урегулированию.

Трамп 9 декабря выразил недовольство в связи с эскалацией конфликта между Таиландом и Камбоджей. Он отметил, что намерен провести телефонный разговор с руководством двух стран и "положить конец войне".

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.