Фицо отказался быть частью Западной Европы

Премьер-министр Словакии резко раскритиковал планы передать заблокированные в ЕС российские активы на военные нужды Украины

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался быть частью Западной Европы, которой безразличны жизни россиян и украинцев, гибнущих в конфликте.

"Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы", - написал Фицо в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фицо сообщил, что провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине. "Пока он (Кошта - прим. ТАСС) говорил о деньгах для [продолжения] войны на Украине, я повторял о бессмысленном ежедневном убийстве сотен и даже тысяч россиян и украинцев", - написал глава правительства.

Фицо резко раскритиковал планы передать заблокированные в Евросоюзе российские активы на военные нужды Украины. Он заявил председателю Евросовета, что на предстоящем саммите Евросоюза не поддержит ничего, что связано с военными расходами Украины. "Я сказал Коште, что не поддержу ничего, даже если бы мы должны были сидеть в Брюсселе до Нового года, что вело бы к поддержке военных расходов Украины", - написал премьер. Словакия, по его словам, готова поддерживать восстановление этой страны на основе договоренностей словацкого и украинского правительств.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд евро блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.