Экс-президент Боливии назвал свое задержание отвлечением внимания от проблем страны

Луис Арсе также сказал, что не намеревался скрываться от правосудия и был готов явиться на допрос, но ему не приходила повестка

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Боливии Луис Арсе, задержанный как подозреваемый по делу о коррупции, обвинил действующие власти в попытке использовать его для отвлечения внимания от проблем в стране.

"Излишне говорить, что я абсолютно невиновен. Беспечно выдвигаемые обвинения носят явно политический характер, обусловленный текущей политической конъюнктурой, с которой столкнулось правительство. Оно ищет козлов отпущения, пытается отвлечь от происходящего подобными действиями", - сказал он в ходе судебного заседания о выборе для него меры пресечения, которое частично транслировалось в эфире телеканала Bolivia TV.

Экс-глава государства отметил, что не участвовал в 99% заседаний Фонда развития коренных народов, в котором якобы существовала коррупционная схема. Арсе также назвал незаконным свое задержание, указав, что он не намеревался скрываться от правосудия и был готов явиться на допрос, но ему не приходила повестка.

Арсе задержали 10 декабря как подозреваемого по делу о коррупции в Фонде развития коренных народов. Расследуемые события произошли в период, когда он занимал должность министра экономики при экс-президенте (2006-2019) Эво Моралесе. Как считает прокуратура, с разрешения Арсе средства фонда переводились на счета частных лиц, что было запрещено. Генпрокуратура попросила суд назначить бывшему главе государства три месяца предварительного задержания на время расследования.

Арсе занимал пост президента Боливии с ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года.